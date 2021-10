Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 02.10.2021, kommt es gegen 03:00 Uhr in der Falkenrotter Straße, Vechta, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter roter Kleinwagen befährt die o.g. Straße in Richtung stadteinwärts. Ausgangs des Kreisverkehres Falkenrotter Straße/ Falkenweg kommt er augenscheinlich ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend prallt er gegen einen Vorgartenzaun. An diesem entsteht Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Der unbekannte Kleinwagen setzt seine Fahrt unerlaubt in Richtung Bremer Tor fort. Das Fahrzeug muss im Bereich der Fahrzeugfront und der linken vorderen Felge erheblich beschädigt sein. Hinweise zum Fahrzeug oder dem Beteiligten nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen. Goldenstedt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 02.10.2021 gegen 12:20 Uhr kommt es auf der Vechtaer Str. in 49424 Goldenstedt zu einem Verkehrsunfall. Der alkoholisierte Pkw-Führer (AAK: 1,86 Promille) kommt zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt dort gegen einen Leitpfosten und lenkt seinen Pkw zurück auf die Straße. Jedoch kommt er unmittelbar nach links von der Fahrbahn ab und fährt dort gegen ein Verkehrsschild und im Anschluss gegen einen abgestellten Werbeanhänger. Der Verursacher ist nicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 02.10.2021 zwischen 12:00 Uhr und 12:55 Uhr kommt es auf dem Parkplatz des ALDI Marktes, Falkenweg 6 A, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursachende touchiert beim Ein- oder Ausparken einen parkenden Pkw und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der unfallverursachende Pkw müsste Beschädigungen in einer Höhe von ca. 55-78 cm haben. Hinweise zum Fahrzeug oder dem Beteiligten nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 02.10.2021, gegen 23:15 Uhr, befährt ein 41-Holdorfer mit seinem E-Scooter die Straße "Schwalbeneck". Hierbei kommt er ins Straucheln und fällt. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme können die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,81 Promille. Dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohol- und Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 03.10.2021, gegen 00:40 Uhr, befährt ein 40-jähriger Steinfelder mit einem Motorrad ohne Kennzeichen die Bahnhofstraße. Als die Beamten den Motorradfahrer kontrollieren wollen, versucht dieser, zu flüchten. Im Rahmen einer kurzen Verfolgung fährt der Motorradfahrer gegen den Funkstreifenwagen. Im Anschluss kann er kontrolliert werden. Es stellt sich heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen / versichert ist. Zudem ist der Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und steht unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,55 Promille. Dem Motorradfahrer wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es werden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am 03.10.2021, gegen 01:30 Uhr, befährt eine 23-jährige Dammerin mit ihrem 17-jährigen Beifahrer die K273 aus Rüschendorf kommend in Fahrtrichtung Damme. In einer scharfen Rechtskurve verliert die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Pkw, kommt nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Beide Fahrzeuginsassen werden leicht verletzt. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

