Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 02./03.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Fahrraddiebstahl-

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 24.09.2021 auf den 25.09.2021 ein verschlossenes, rotes Kinder "Hollandfahrrad" der Marke De Vries. Das Fahrrad war zur Tatzeit an einer Bushaltestelle an der dortigen "Hauptstraße" abgestellt. Wer Hinweise zur Tat geben kann möge sich bitte an die Polizei Friesoythe (0449193160) oder die Polizei in Barßel (04499922200) wenden.

Friesoythe -Verkehrsunfallflucht-

In der Zeit vom 01.10.2021, 21.15h auf den 02.10.2021, 08.25h, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, einen ordnungsgemäß geparkten VW Polo einer 33-jährigen Friesoytherin an der "Schwaneburger Straße." Am Pkw der 33-jährigen entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben kann möge sich bitte an die Polizei Friesoythe wenden (0449193160).

