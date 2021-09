Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Angriff auf Reisenden und Bundespolizisten - Täter in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Samstag (18. September) attackierte ein 51-jähriger Mann am Kölner Hauptbahnhof erst einen Reisenden mit mehreren Faustschlägen und griff anschließend die alarmierte Streife der Bundespolizei an. Durch einen Kopfstoß und mehrere Tritte verletzte er zwei Beamte so schwer, dass sie den Dienst nicht fortsetzen konnten.

Am 18.09.2021 gegen 15:30 Uhr befand sich ein 29-jähriger Reisender aus Bonn mit seiner Begleiterin in der A-Passage des Kölner Hauptbahnhofs. Auf dem Weg Richtung Ausgang touchierte er einen Mann leicht mit seinem Rollkoffer am Bein. Ohne Vorankündigung ging der 51-jährige Betroffene auf den Reisenden los und schlug ihn mit seinen Fäusten ins Gesicht, auf den Rücken und in den Bauch. Aus der Situation entkommen, suchte der Reisende eine Streife der Bundespolizei auf und schilderte den Sachverhalt. Nur wenige Meter entfernt stellten die Beamten den Tatverdächtigen. Noch bevor die Bundespolizisten Fragen stellen konnten, versetzte der aggressive Mann einem der Beamten einen mit voller Wucht ausgeführten Kopfstoß direkt ins Gesicht. Da auch das Anlegen von Handfesseln den aufgebrachten Täter nicht beruhigte und er weiterhin durch Tritte massiven Widerstand leistete, trugen Einsatzkräfte den leicht alkoholisierten Mann zur Dienststelle der Bundespolizei. Im Rahmen der Folgemaßnahmen verletzte der wohnungslose Angreifer einen zweiten Polizeibeamten am Knie - die verletzten Bundespolizisten waren anschließend nicht mehr dienstfähig. Der 51-jährige Ägypter wurde vorläufig festgenommen, am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun wegen "Körperverletzung" und "Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte" in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell