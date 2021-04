Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht mit hohem Sachschaden auf der K 219 - Polizei bittet um Hinweise ++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Unfallflucht mit hohem Sachschaden auf der K 219 - Polizei bittet um Hinweise

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Westerholz. Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitagvormittag auf der K 219 zwischen Hetzwege und Westerholz ereignet hat, suchen die Ermittler der Scheeßeler Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines weißen Sattelzuges. Ein 52-jähriger Kraftfahrer war gegen 9 Uhr mit seinem 12-Tonner auf der Kreisstraße in Richtung Westerholz unterwegs, als ihm ein weißer Sattelzug mit weißem Siloauflieger entgegenkam. Das Fahrzeug sei dem Lkw seitlich zu nah gekommen, so dass die Spiegel aneinanderschlugen. In der Folge verlor der Fahrer des Lkw die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte der Lastwagen mit einem Straßenbaum. Am 12-Tonner entstand ein Schaden von über zwanzigtausend Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des weißen Sattelzuges fuhr allerdings weiter. Zur Ermittlung des Unfallverursachers bittet die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/98516-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell