Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Aktionstag "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick"

Rotenburg (ots)

Aktionstag "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" Polizei und Verkehrswacht unterstützen bundesweite Aktion

Rotenburg. Schwere Verkehrsunfälle passieren selbst bei 0 km/h. Diesem Thema widmen sich die Polizeiinspektion Rotenburg gemeinsam mit der Verkehrswacht anlässlich des bundesweiten Aktionstags "sicher.mobil.leben". In gemischten Teams werden die Verkehrssicherheitsexperten am 5. Mai in der Goethestraße auf sogenannte "Dooring-Unfälle" aufmerksam machen. Unachtsamkeit beim Öffnen der Autotür und dem Aussteigen aus dem Fahrzeug führt oftmals zu schweren Verkehrsunfällen. "Gerade in der Goethestraße beobachten wir viele Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern", berichtet Heike Mahnke, Geschäftsführerin der Verkehrswacht Rotenburg und zudem bei der Polizei im Sachgebiet Verkehr für die Verkehrsunfallauswertung zuständig. "Mit unserer Aktion wollen wir auf die Gefahren der Dooring-Unfälle aufmerksam machen und Hinweise geben, wie man diese Unfälle vermeiden kann."

