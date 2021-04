Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kollision mit Straßenwalze - Fahrer unter Alkoholeinfluss ++ Motorradfahrer stürzt nach Bremsmanöver - Polizei sucht Zeugen ++ 35-jährige Autofahrerin unter Drogenverdacht ++

Rotenburg (ots)

Kollision mit Straßenwalze - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Gnarrenburg-Findorf. Mit 1,5 Promille hat ein 70-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in der Findorfer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 21.15 Uhr in Richtung Gnarrenburg unterwegs, als er mit seinem Wagen von der asphaltierten Straße auf den Grünstreifen geriet. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einer abgestellten Straßenwalze. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen, der Walze und der Brücke zur Kolheimer Straße entstand ein Gesamtschaden von über fünftausend Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der 70-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste in der OsteMed Klinik eine Blutprobe abgeben.

Motorradfahrer stürzt nach Bremsmanöver - Polizei sucht Zeugen

Visselhövede. Bei einem Sturz mit seinem schweren Motorrad hat sich ein 34-jähriger Biker am Dienstagnachmittag in der Goethestraße Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seiner Harley-Davidson hinter einem blauen Toyota-Kombi mit Rotenburger Kennzeichen in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als der Fahrer vor ihm abrupt abgebremst habe. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer ebenfalls. Er stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Schaden an seiner Maschine beziffert die Polizei auf rund dreitausend Euro. Der Fahrer des Toyota setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hat er den Vorfall nicht bemerkt. Er oder mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04262/95908-0 zu melden.

Hansalinie A1 - Junger Fahrer unter Drogen und ohne Führerschein

Tiste/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am späten Dienstagabend auf der Hansalinie A1 einen 21-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Audi in Richtung Hamburg unterwegs, als ihn die Polizei stoppte. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen zu stehen schien. Demnach dürfte er vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert haben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seine Fahrt war an dieser Stelle zu Ende. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

35-jährige Autofahrerin unter Drogenverdacht

Brockel. Unter dem Einfluss von Rauschgift ist eine 35-jährige Autofahrerin am Dienstagvormittag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten stoppten ihren Wagen gegen 10 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe der Einmündung zur Dorfstraße. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten bei der Fahrerin Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Demnach hat die Frau zuvor Marihuana geraucht. Das räumte die 35-Jährige später auch ein. Bei ihr zu Hause fand die Polizei eine geringe Menge an Rauschgift und stellte sie sicher. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben.

Schuppen aufgebrochen - Werkzeug gestohlen

Breddorf. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in der Ostersoder Straße in einen Schuppen eingebrochen. Dazu hatten sie ein Türschloss abgeschraubt. Mit Elektrowerkzeugen im Wert von knapp eintausend Euro machten sie sich aus dem Staub.

Weidetor geöffnet - Ponys und Heidschnucken laufen davon

Lauenbrück. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag im Aukampsweg das Tor zu einer Weide geöffnet. Darauf befanden sich zwei Ponys und zwei Heidschnucken. Die Tiere liefen davon, konnten aber von ihrem Eigentümer in der Nähe wieder eingefangen werden. Wie sich herausstellte, wurde bei der Tat ein Teil des Zaunes beschädigt. Unter Telefon 04265/95486-0 bittet die Finteler Polizei um Hinweise.

Parolen gegen Corona-Politik am Verkehrszählhäuschen

Glinde. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes an der Bundesstraße 71 ein sogenanntes Verkehrszählhäuschen beschmiert. Darauf malten sie in oranger Farbe Parolen, die ihren Unmut gegenüber den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausdrücken. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa fünfhundert Euro und leitete ein Strafverfahren ein.

