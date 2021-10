Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Brennendes Auto

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr St. Blasien rückte am Donnerstag, 30.09.2021 gegen 08.30 Uhr mit drei Fahrzeugen und 14 Mann zu einem Fahrzeugbrand auf der Umgehungsstraße in Höhe der Unterführung vom Kolleg St. Blasien aus. Vor Ort befand sich der Ford im Vollbrand, woraufhin die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann und das Fahrzeug schlussendlich löschte. Der 22 Jahre alte Sohn des Fahrzeughalters gab an, dass er gegen 08.20 Uhr den Ford dort abstellte und einen merkwürdigen Geruch wahrnahm. Da er jedoch leicht erkältet war, hatte er sich nichts weiter dabei gedacht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Vermutlich liegt die Brandursache an einem technischen Defekt.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell