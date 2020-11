Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Nach Sturz im Linienbus verletzt

Polizei sucht Zeugen

KleveKleve (ots)

Bereits am Donnerstag (29.10.2020) kam es auf der Albersallee zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 65-jährge Frau aus Kleve stieg gegen 13:00 Uhr mit Taschen bepackt in einen Bus der Linie 51 in Fahrtrichtung Bedburg-Hau. Noch bevor sie sich setzen konnte, fuhr der Bus an. Durch den Ruck des Anfahrens stürzte die 65-Jährige. Der Bus hielt nochmal an und ein Fahrgast kam der Dame zu Hilfe.

Die Kleverin, die sich jedoch erst im Nachhinein zur Untersuchung ins Krankenhaus begab, erlitt bei dem Sturz mehrere Prellungen, sowie eine Gehirnerschütterung.

Die Polizei Kleve sucht nun Personen, die sich zur Unfallzeit im Linienbus 51 Richtung Bedburg-Hau befanden und zur Klärung des Sachverhalts beitragen können. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02821 5040 zu melden. (cp)

