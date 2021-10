Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 01/02.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 30.09.2021, 19.00 Uhr bis zum 01.10.2021, 07.00, kam es auf dem Parkplatz vor dem Haus "Lindenstraße 77a" in Lohne, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Fahren in oder aus einer Parklücke den daneben geparkten PKW, VW Golf, einer 40jährigen Frau aus Lohne. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442-808460 zu melden.

Vechta - Diebstahl aus Gaststätte

In der Nacht vom Donnerstag (30.09.21) auf Freitag kam es in einer Gaststätte in Vechta, Diepholzer Straße, zu einem Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter versteckte sich vermutlich bis zum Ladenschluss in der Gaststätte und entwendete in der Nacht Bargeld aus einer Kasse, einen Laptop und ein Portemonnaie samt Inhalt. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Wohnungseinbruch-

Am 01.10.2021 kommt es in der Zeit von 19:45 - 21:30 Uhr in der Rotdornstraße in Goldenstedt zu einem Wohnungseinbruch. Der 59-jährige Wohnungseigentümer kehrt gegen 21:30 Uhr in sein Haus zurück und überrascht dabei zwei bislang unbekannte Täter, die fluchtartig das Haus verlassen. Die Täter hatten sich zuvor über eine Balkontür Zugang ins Wohnhaus verschafft. Zeugen, denen Personen im genannten Zeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell