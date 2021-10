Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg und Südkreis vom 01.10.2021 - 02.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen, Diebstahl von Kupferteilen

In der Zeit vom 30.09.2021, 16:30 Uhr bis zum 01.10.2021, 07:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in 49624 Löningen, Gelbrink, die Kupferrinne des Fahrradstands der dortigen Gelbrink Schule zu entwenden. Die Rinne wurde dabei beschädigt. Im weiteren Verlauf kam es dann zu dem Diebstahl einer Kupferhalterung. Es entstand ein Schaden von 500EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432 80 38 40 entgegen.

Cloppenburg, Diebstahl einer Bluetoothbox

Am 01.10.2021, gegen 23:25 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter die Bluetoothbox eines 19-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Der 19-jährige Mann befand sich im Außenbereich eines Schnellrestaurants in der Emsteker Straße in 49661 Cloppenburg und hatte die Box vor sich auf dem Boden stehen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (04471-1860-0) in Verbindung zu setzen.

Lastrup, Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, 01.10.2021, zwischen 12:00 Uhr und 23:00 Uhr kam es durch bislang unbekannte Täter in Lastrup in der Kirchstraße zu einem Einbruch in eine dortige Wohnung. Die Täter erlangten Bargeld und weitere Wertgegenstände. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (04471-1860-0) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg, Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 01.10.2021, gegen 13:05 Uhr, kam es in Cloppenburg, Lankumer Feldweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen PKW Fahrer aus Molbergen und einem 16-jährigen Kradfahrer aus Löningen. Der Molberger beabsichtige von dem Parkplatz der dortigen Schule auf den Lankumer Feldweg zu fahren. Dabei übersah dieser den 16-jährigen Kradfahrer. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 10000EUR.

Cloppenburg, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 01.01.21, zwischen 16:10 Uhr und 16:30, kam es in Cloppenburg auf dem Radweg zwischen der Leharstraße und der Friedrich-Pieper-Straße im Bereich des dortigen Bahnübergangs zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Kradfahrer und einem 11-Jährigen Radfahrer. Der 11-Jährige Junge befuhr dabei den vom Famila-Parkplatz abgehenden Radweg und beabsichtigte seine Fahrt auf dem in Richtung Leharstraße führenden Radweg fortzusetzen. Auf dem letztgenannten Weg fuhr der bislang unbekannte Kradfahrer, vermutlich Motorrad, aus Richtung Johann-Comnius-Oberschule in Richtung Friedrich-Pieper-Straße. Im Gabelungsbereich der beiden Radwege kommt es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem unbekannten Kradfahrer, wodurch Schaden am Fahrrad entsteht. Der unbekannten Kraftfahrzeugführer entfernt sich schließlich unerlaubt vom Unfallort. Zum Vorfallszeitpunkt sollen sich vier, vermutlich jugendliche oder heranwachsende Personen, welche Zeugen im vorliegenden Verkehrsunfall sein könnten, im Bereich des dortigen Treppenaufgangs zur Fritz-Reuter-Straße befunden haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (04471-1860-0) in Verbindung zu setzen.

