Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

Von Freitag, 24. September 2021, 11.00 Uhr, bis Sonntag, 26. September 2021, 16.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Barnstorfer Straße, auf das Gelände eines Landwirtschaftlichen Betriebes und entwendeten ein schwarzes Damen-Pedelec des Herstellers Göricke, Alida ED 2. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 26 Zoll und eine Rahmengröße von 45 cm. Es verfügt über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter der Telefonnummer 04444-96722-0 entgegen.

Goldenstedt - Einbruch in Wohnhaus

Von Samstag, 25. September 2021, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 30. September 2021, 11.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Nachtigallenweg, Zugang zu einem unbewohnten Wohnhaus. Anschließend wurden die Räume des Hauses durchsucht. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter der Telefonnummer 04444-96722-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Von Mittwoch, 29. September 2021, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 30. September 2021, 12.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Meinard-Fortmann-Straße, Zugang zu einem Pkw VW Caddy und drei Pkw VW Sharan und entwendeten hieraus jeweils die kompletten Entertainment-Systeme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-2 entgegen.

Holdorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 30. September 2021, wurde um 16.05 Uhr auf der Badberger Straße ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Holdorf kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. September 2021, kam es um 07.25 Uhr auf der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 22-Jähriger aus Holdorf befuhr mit seinem Pkw in Holdorf die Industriestraße in Richtung Steinfeld. Kurz vor einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfahl und einen Zaun und kam dann zum Stillstand. Am Pkw, am Leitpfahl und am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1350,-- Euro. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. September 2021, kam es um 11.15 Uhr auf der Keetstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 54-Jährige aus Dinklage befuhr mit ihrem PKW die Keetstraße und beabsichtigte, nach rechts in die Straße Neuer Markt einzubiegen. Eine 64-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Meyerhofstraße und überfuhr die dortige Ampelanlage bei Grünlicht weiter in Richtung Keetstraße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW der 54-Jährigen. Die 64-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell