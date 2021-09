Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 29. September 2021, wurde gegen 16.50 Uhr auf der Badberger Straße ein 34-Jähriger aus Damme einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der 34-Jährige räumte den Konsum ein, lehnte aber einen Drogen-Vortest ab, weshalb ihm letztlich eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Dinklage OT Bahlen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 29. September 2021, kam es um 12.15 Uhr auf der Bahler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 31-Jährige aus Essen (Oldenburg) befuhr mit einem Pkw den Dinklager Ring aus Richtung Quakenbrück und fuhr in den Kreisverkehr Bahler Straße ein. Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt einer 25-Jährigen aus Cloppenburg, die mit einem Pkw den Kreisverkehr befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 6000,-- Euro.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Dienstag, 28. September 2021, beschmierten bislang unbekannte Täter um 22.00 Uhr Beim Tannenhof die Einfahrt (Tor und Mauer) eines 58-Jährigen aus Vechta mittels blauer Farbe. Darüber hinaus wurde auch die Gartenmauer eines weiteren gegenüberliegenden Grundstücks beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es gegen 16.40 Uhr im Ohlkenbergsweg zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 82-jährige PKW-Fahrerin aus Damme beabsichtigte, vom Ohlkenbergsweg rückwärts in eine Nebenstraße abzubiegen. Dabei beschädigte sie den Zaun eines 92-Jährigen aus Damme und fuhr sich mit dem PKW fest. Ein 55-jähriger Zeuge aus Damme half der 82-Jährigen beim Befreien ihres PKW. Diese fuhr im Anschluss davon, ohne Angaben zu ihrer Identität oder Beteiligung bei dem Geschädigten zu hinterlassen. Sie konnte im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen ausfindig gemacht werden.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 29. September 2021, kam es um 19.50 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 63-Jähriger aus Lohne befuhr mit seinem PKW den Adennauerring in Fahrtrichtung Vechtaer Straße. Dort bog er ab, ohne eine vorfahrtberechtigte 37-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne durchzulassen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich beide Beteiligten leicht verletzten. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell