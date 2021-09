Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 22. September 2021, kam es um 19.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Friesoyther Straße zu einem Ladendiebstahl: Ein bislang unbekannter Täter nahm diverse Flaschen alkoholischer Getränke an sich und verließ das Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Bösel -Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 29. September 2021, wurde gegen 21.40 Uhr auf der Straße An der Lahe ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus Wardenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 095 Promille. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 29. September 2021, kam es um 13.00 Uhr auf der Barßeler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 27-Jähriger aus Köln befuhr mit seinem PKW die Barßeler Straße vom dortigen Verbrauchermarkt kommend. An der Ampel wollte er nach links in die Dr.-Niermann-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 24-Jährigen aus Friesoythe, welcher mit seinem Fahrrad auf der linken Seite des Radwegs in Richtung Ludgeri-Schule fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit -flucht

Am Donnerstag, 30. September 2021, kam es um 05.00 Uhr auf der Schwaneburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen PKW BMW der 3er-Reihe fuhr von der Schwaneburger Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße B401. An der dortigen Kreuzung bremste er seinen PKW zunächst ab, kam aber nicht vorn der Haltelinie zum Stillstand, sondern ragte mit seiner Fahrzeugfront auf den rechten Fahrstreifen der B401. Hierdurch mussten ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus Heede und ein ihm nachfolgender 46-jähriger Fahrzeugführer aus Papenburg und seine 46-jährige Beifahrerin, welche in genannter Reihenfolge die B401 aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Oldenburg befuhren, ausweichen. Der 39-Jährige fuhr zunächst um die Fahrzeugfront des BMWs herum und bremste dann ab, woraufhin der 46-Jährige auf seinen PKW auffuhr. Es kam zu einem starken Zusammenstoß. Der Unfallverursacher flüchtete über die Koloniestraße in Richtung Saterland von der Unfallstelle. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die drei Unfallbeteiligten aus dem Emsland wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 29. September 2021, kam es um 17.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Altenoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus dem Saterland stieß beim Rangieren auf dem Parkplatz frontal gegen eine dort befindliche Laterne. Im Anschluss an den Zusammenstoß stieg sie aus ihrem Fahrzeug aus und begutachtete den von ihr verursachten Schaden. Anstatt ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, entfernte sie sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, meldete sich aber im Verlaufe des Abends bei der Friesoyther Polizei. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500,-- Euro.

Zwischen 06.15 Uhr und 07.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Schwimmbades an der Thüler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den PKW Mercedes-Benz A180 einer 29-Jährigen aus Ostrhauderfehn. Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Saterland OT Scharrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. September 2021, kam es gegen 10.55 Uhr in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr von der Hauptstraße auf das Grundstück einer dort ansässigen Spedition, wendete seinen Lkw und beschädigte beim Rückwärtsfahren die Dachrinne. Im Anschluss entfernte der Unfallverursacher sich von der Unfallstelle ohne die Art seiner Beteiligung und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 250,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es bereits am Samstag, dem 25. September 2021 auf der Schulstraße: Zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Sportplatzgelände des BW Ramsloh vermutlich rückwärts gegen den dort geparkten PKW Opel Corsa eines 18-Jährigen aus dem Saterland und beschädigte diesen dadurch. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher ohne erforderlichen Angaben zur Art seiner Beteiligung und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 750,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Barßel - Brand von Holz- und Strohabfällen

Am Mittwoch, 29. September 2021, geriet gegen 20.55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Oltmann-Strenge-Straße ein ca. 10 m² großer Haufen aus Holz- und Strohabfällen in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Barßel gelöscht. Es entstand weder Personen-, noch Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell