Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Airport: Schwarzfahrer wird verhaftet und landet im Knast

HamburgHamburg (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein 43-jähriger Deutscher im Terminal 1 kontrolliert. Bei der Fahndungsabfrage stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass der Mann seit September 2020 wegen Erschleichens von Leistungen von der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er hatte 50 Tagessätze zu jeweils 35 Euro zu zahlen; hinzu kamen Kosten i. H. v. 78,50 Euro. Da der Herr nicht in der Lage war, die geforderte Geldstrafe zu zahlen, wurde er anschließend in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg gebracht, um die Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen anzutreten.

