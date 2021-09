Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstähle aus PKW

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. September 2021, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 23. September 2021, 04.00 Uhr, wurden in der Bahnhofstraße aus dem Firmenfahrzeug eines 62-Jährigen aus Bösel die Geldbörse seines Mitarbeiters sowie den Fahrzeugschlüssel und den -schein des Transporters. In der Geldbörse des 30-Jährigen befand sich zum Tatzeitpunkt neben etwas Bargeld auch der Ausweis, die Fahrerlaubnis, EC- sowie Versicherungskarte. Aus dem privaten PKW des 30-Jährigen wurde ein Impfpass sowie die Geldbörse mit Inhalt (etwas Bargeld, Ausweis, Krankenversicherungskarten sowie der Führerschein der Ehefrau des Geschädigten entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Bösel - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 28. September 2021, wurde gegen 19.00 Uhr auf der Barßeler Straße ein 19-Jähriger aus Barßel mit ca. 50 km/h auf einem Kleinkraftrad festgestellt, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. September 2021, wurde um 12.10 Uhr in der Friesoyther Straße ein 21-Jähriger aus Bösel auf einem Elektroscooter festgestellt, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es um 09.55 Uhr Am Alten Hafen zu einem Verkehrsunfall: Eine 45-Jährige aus dem Saterland parkte ihren PKW vor einem dortigen Geschäft. Eine 37-Jährige aus Esterwegen parkte rückwärts aus einer Parklücke aus. Hierbei touchierte sie leicht den PKW der 45-Jährigen, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt 650,-- Euro entstand. Die 37-Jährige entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung des dortigen Verbrauchermarktes. Dort konnte sie letztlich durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es gegen 14.55 Uhr in der Europastraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 19-Jährige aus Friesoythe befuhr mit ihrem Pkw die Europastraße in Richtung Grüner Hof. Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde sie geblendet und verlor kurzzeitig die Kontrolle über ihren Pkw. Hierdurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Am Pkw und am Baum entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000,-- Euro. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es um 19.45 Uhr auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus dem Saterland befuhr die Bundesstraße B72 von Cloppenburg kommen in Fahrtrichtung Friesoythe. Nachdem er einen Überholvorgang abgeschlossen hatte, versuchte er, vor einem bislang unbekannten Sattelschlepper mit Auflieger wieder einzuscheren. Der Fahrer des Sattelschleppers beschleunigte sein Gespann daraufhin und verkleinerte so die Lücke zu einem davor fahrenden LKW. Aufgrund von Gegenverkehr muss der 61-Jährige trotz kleiner Lücke und dem beschleunigenden LKW einscheren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß: Der LKW touchierte den PKW des 61-Jährigen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 28. September 2021, kam es um 12.10 Uhr auf der Nikolausdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 86-Jähriger aus Garrel befuhr als Fahrradfahrer den Radweg an der Nikolausdorfer Straße ortseinwärts. An der Kreuzung Böseler Straße/Möhlenkamp wollte er geradeaus in Richtung Hauptstraße weiterfahren, musste wegen Rotlichts der Baustellen-Ampel aber warten. Beim Anhalten kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell