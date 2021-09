Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

Am Montag, dem 27. September 2021, um 08.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Mozartstraße Zutritt in ein dortiges Einfamilienwohnhaus und entwendeten u.a.

- 1 rotes HERCULES Pedelec Intero I-R8 mit einer Reifengröße von 28 Zoll, einer Rahmengröße von 49 cm und Nabenschaltung, - 1 grün-schwarzes BERGAMONT Mountainbike, Modell: Sponsor Disc, mit einer Rahmengröße von 60 cm, - 1 Damenfahrrad (keine weiteren Details bekannt), - zahlreiche (Garten-)Werkzeuge, u.a. eine Heckenschere, ein Rasentrimmer sowie ein Schlagbohrschrauber, - 1 Handtasche einschließlich Inhalt (Portemonnaie mit Bargeld und sämtlichen Karten), - 3 Flaschen alkoholische Getränke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell