Drantum - Diebstahl von Baumaterialien

In der Zeit zwischen Freitag, 24. September 2021, 17.00 Uhr, und Montag, 27. September 2021, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Ecopark-Allee Brechsand sowie Schotterbeton von einer dortigen Baustelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Am Sonntag, 26. September 2021, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Cloppenburger Innenstadt die braune kleine Leder-Geldbörse und das iPhone eines 31-Jährigen aus Cloppenburg. In der Geldbörse befanden sich zum Tatzeitpunkt neben etwas Bargeld auch der Bundespersonalausweis des Geschädigten. Bei dem entwendeten Mobiltelefon handelt es sich um ein schwarzes iPhone 12 Pro Max mit weißer Gummihülle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

In der Zeit zwischen Freitag, dem 10. September 12.00 Uhr, und Freitag, dem 24. September 2021, 14.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Seniorenwohnheim an der Friesoyther Straße Bargeld aus der Geldbörse einer 94-jährigen Seniorin. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt im Zimmer der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg OT Emstekerfeld - Sachbeschädigung durch Farbschmiereien

In der Zeit zwischen Samstag, 25. September 2021, 20.00 Uhr, und Montag, 27. September 2021, 09.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Hauswand eines Baumarktes im Lankumer Ring mit goldener und schwarzer Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 1000,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 28. September 2021, wurde um 00.45 Uhr in der Soestenstraße eine 21-Jährige aus Cappeln einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass die 21-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Sie räumte den Konsum ein und händigte den kontrollierenden Beamten einen Klammleistenbeutel mit einer grünlichen Substanz aus. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Lastrup - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Samstag, 25. September 2021, um 15.00 Uhr, zündelten bislang unbekannte Kinder auf dem Dach eines Holzschuppens der Sophie-Scholl-Schule in der St.-Elisabeth-Straße und beschädigten so zwei Bahnen der auf dem Dach befindlichen Teerpappe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (04472) 932860 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 22. September 2021, 14.00 Uhr, und Donnerstag, 23. September 2021, 09.15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Der graue PKW BMW 116deines 47-Jährigen aus Garrel wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt, wodurch Sachschaden in Höhe von 100,-- Euro verursacht wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

