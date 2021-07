Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Diebe stahlen Lexus

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 14.00 Uhr, stahlen Unbekannte einen LEXUS RX450HL mit dem amtlichen Kennzeichen WES-LO195. Das Auto parkte auf einem Stellplatz an der Straße Xantenamera. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

