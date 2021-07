Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher drang in Rohbau ein

Zeugen gesucht

Moers (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.45 Uhr, schlug ein Einbrecher eine Scheibe an einem Rohbau an der Bergheimer Straße ein. Er stahl aus dem Gebäude unter anderem einen Bosch-Bohrhammer, eine Stichsäge (Makita), eine Akkupressmaschine (Rems), ein Baustellenradio (Makita), einen Akkuschrauber (Makita) und ein Bit-Set. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell