Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Diebe stahlen Schlauchboot

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen Unbekannte zwischen 01.00 Uhr und 04.15 Uhr ein dunkelgrünes Schlauchboot der Firma Allroundmarin aus einem Vorgarten an der Breslauer Straße. Das Schlauchboot ist ca. 300 cm lang, Typ Joker 300. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

