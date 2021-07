Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht "Begleiter"

Kamp-Lintfort (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der einen 29-Jährigen am Samstag zur Polizeiwache Kamp-Lintfort begleitet hat. Der 29-jährige Kamp-Lintforter war am Samstag in Höhe des Parkplatzes der Hochschule Rhein-Waal an der Friedrich-Heinrich-Allee von mehreren Personen zusammengeschlagen worden. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der unbekannte "Begleiter" des 29-Jährigen möchte sich bitte bei der Polizei in Kamp-Lintfort melden unter, Tel.: 02842 / 934-0.

