Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Bundesstraße 194 bei Steinhagen

PR Grimmen (ots)

Am heutigen Freitag, dem 23.04.2021 kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 194 auf Höhe Steinhagen. Ein 25-jähriger Deutscher aus der Gemeinde Richtenberg fuhr mit seinem PKW Audi von Abtshagen in Richtung Negast und wollte am Abzweig Steinhagen nach links auf die Landesstraße 192 abbiegen.

Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 80-jährigen deutschen Dacia Fahrer aus der Gemeinde Steinhagen. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 25-Jährige vorerst leicht und der 80-Jährige vermutlich schwer verletzt. Beide Männer wurden anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Bergungsunternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird aktuell auf zirka 40.000 Euro geschätzt. Die B194 war während der Zeit der Verkehrsunfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell