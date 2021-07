Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannter beraubt 11-jähriges Kind

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr stahl ein Unbekannter an der Bahnhofstraße einem 11-Jährigen das Mountainbike. Das Kind versuchte noch, den Diebstahl zu verhindern, aber der Unbekannte schubste und schlug den 11-Jährigen und flüchtete mit dem Rad. Den Unbekannte, der in Begleitung eines weiteren Jugendlichen war, konnte das Kind beschreiben: Ca. 16 Jahre alt, leichter Kinnbart, trug ein T-Shirt mit Palmen auf der Vorderseite, eine lange, dunkle Hose. Auf dem Kopf trug der Räuber ein Cappy, ebenfalls mit Palmen. Der zweite Jugendliche war ebenfalls ca. 16 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare und trug ein hellgraues T-Shirt. Er fuhr auf einem silbernen Fahrrad mit Lenkerhörnchen. Gegen 16.40 Uhr entdeckte der Vater des Kindes im Bereich Buchenstraße / Annastraße drei Jugendliche, die das geraubte Fahrrad dabei hatten. Als er die Polizei anrief, flüchteten die Jugendlichen ohne das Fahrrad. Beschreibung der Jugendlichen: 1. Jugendlicher Ca. 180 cm groß, schmale Figur, leichter Kinnbart, trug ein weißes T-Shirt und ein hellgraues Cappy 2. und 3. Jugendlicher: 14 - 15 Jahre alt, südländisches Aussehen, ca. 150 cm groß, einer trug ein rotes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell