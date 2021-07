Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeuge beobachtete Einbruch in Wohnmobil - Rumäne vorläufig festgenommen

Dinslaken (ots)

In der Nacht zu Dienstag brach ein 23-jähriger Rumäne gegen 0.35 Uhr in ein Wohnmobil an der Poststraße ein. Ein 70-jähriger Zeuge verständigte telefonisch die Polizei, die den Einbrecher auf frischer Tat noch im Wohnmobil vorläufig festnehmen konnte. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell