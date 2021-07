Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter Transporter nach Unfall gesucht

Moers (ots)

Am Montagabend gegen 17.55 Uhr befuhr ein 18-jähriger Moerser mit einem Kleinkraftrad die Klever Straße und beabsichtige, nach links in die Baustraße abzubiegen. Währenddessen bog der unbekannte Fahrer eines grauen Transporters vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes nach rechts auf die Baustraße in Richtung Landwehrstraße ab, ohne dem Kradfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Um eine Kollision zu verhindern bremste der Moerser stark ab, rutschte aus und stürzte. Dabei verletzte sich der 18-Jährige. Der unbekannte Transporter entfernte sich in Richtung Landwehrstraße. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

