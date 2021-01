Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Arbeitsunfall: Mann (30) stürzt bei Baumfällarbeiten in die Tiefe

Bild-Infos

Download

Bad Oeynhausen (ots)

Bei Baumfällarbeiten auf einem Privatgrundstück an der Kärntener Straße ist es am Dienstagmittag zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 30-jähriger Arbeiter einer Gartenbaufirma aus Bad Oeynhausen stürzte mehrere Meter in die Tiefe, als er zusammen mit einem Arbeitskollegen eine etwa 10 Meter hohe Fichte fällen wollte.

Bei dem Sturz prallte der Mann auf ein Terrassengeländer und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein alarmierter Notarzt sowie eine Rettungswagenbesatzung versorgten den 30-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Minden. Der Arbeiter war mit einem professionellen Klettergeschirr samt Schutzhelm ausgerüstet und befand sich in der Baumkrone, als es zu dem Arbeitsunfall kam. In die Ermittlungen zur Ursache schaltete die Polizei noch im Laufe des Tages das Amt für Arbeitsschutz ein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell