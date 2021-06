Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.06.2021, zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr, kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem grauen Pkw, Marke Daimler-Benz, welcher in Höhe der Hauptstraße 100 am Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Daimler-Benz entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

