POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.02.2021

Weener - Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung Am 17.02.2021 kam es um 14:55 Uhr an der Straße "Zur Helle" zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen jungen Mann, welcher sich vorsätzlich einer 44-jährigen Weeneranerin zeigte. Der Vorfall trug sich an der o.g. Straße in einem Waldstück in der Nähe der dortigen Kindertagesstätte zu. Der Täter, der sich vor der Frau die Hosen heruntergezogen hatte und dabei an sich manipulierte, soll ca.16-20 Jahre alt gewesen sein. Er trug komplett schwarze Kleidung und ein dunkles Käppi. Ebenfalls hatte der Täter dunkle Haare und einen getönten Teint. Zeugen, die zur o.g. Zeit im Bereich der Straße "Zur Helle" oder in der näheren Umgebung eine Person gesehen haben, welche zu der Beschreibung passt, setzen sich bitte fernmündlich mit der Polizei in Leer oder Weener in Verbindung.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 15.02.2021 kam es um 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw Mercedes durch ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer touchierte den geparkten grauen Mercedes am linken Heck und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Taschendiebstahl

Am 18.02.2021 kam es in der Zeit von 17:15 Uhr bis 17:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Mühlenstraße zu dem Diebstahl eines Portemonnaies aus der Jackentasche eines 25-jährigen Mannes aus Weener. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Täter nach dem erfolgten Diebstahl das Geschäft, entnahm auf dem Parkplatz das Bargeld in Höhe von 200 Euro und warf die Geldbörse, die anschließend von einem weiteren Kunden auf dem Parkplatz gefunden wurde, einfach fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, ein besonderes Augenmerk auf Wertsachen während des Einkaufes zu haben.

Polizeiinspektion Leer/Emden - Warnung vor Warenbetrug Am 17.02.2021 und am 18.02.2021 wurden in Westoverledingen und in Emden Betrugstaten im Zusammenhang mit dem Warenbetrug angezeigt. In beiden Fällen haben die Geschädigten auf einem Kleinanzeigenportal und im anderen Fall via Interessengruppe auf Social Media Waren gegen Vorkasse geordert. In beiden Fällen wurde per Vorkasse gezahlt und die Waren wurden nicht zugesandt. Einem Geschädigten ist es gelungen, seinen Betrag mit Hilfe seiner Bank zurückzubekommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Kleinanzeigenportale und Social Media Gruppen keine Bestellportale sind und daher keinerlei Käuferschutz besteht. Verzichten sie auch darauf, per Bezahldienst den Service "Geld an Freunde senden" im Zusammenhang mit einer solchen Transaktion zu nutzen.

