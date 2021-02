Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.02.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Handtaschendiebstahl++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall++

Emden - Handtaschendiebstahl

Am 17.02.2021 kam es um 12:30 an der Friedrich-Ebert-Straße zu dem Diebstahl einer Handtasche aus einem Fahrradkorb. Eine 52-jährige Emderin befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Brückstraße, als eine männliche Person zwischen zwei Wohnhäusern in Höhe der Kranstraße hervortrat und die im vorderen Fahrradkorb mitgeführte Handtasche der Geschädigten herausnahm. Der Mann flüchtete mit dem Diebesgut in Richtung Kranstraße. Die Geschädigte nahm noch die Nachverfolgung auf, konnte den Mann aber in den dortigen Nebenstraßen nicht mehr entdecken. Der flüchtige Dieb kann nur vage beschrieben werden du soll 20-25 Jahre alt sein und ca. 170-180 cm groß. Von der Bekleidung ist eine schwarze Jacke mit grauer Kapuze bekannt. Teile des Diebesgutes wurden später im Nahbereich durch Passantinnen wieder aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Moormerland- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Am 17.02.2021 kam es um 17:30 Uhr auf der Süderstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 32-jähriger Mann aus Bunde mit seinem Pkw auf den Pkw einer 78-jährigen Frau aus Moormerland auffuhr, während diese sich in einem Abbiegevorgang in die Breslauer Straße befand. Der 32-jährige Verursacher entfernte sich nach dem Aufprall umgehend von der Unfallstelle, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Da eine Zeugin vor Ort das Kennzeichen und das Modell des flüchtenden Fahrzeuges erkannt hatte, konnte eine umgehende Feststellung des Verursachers erfolgen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann aus Bunde zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann muss sich nun im einem Strafverfahren verantworten. Die Polizei in Moormerland bittet die Zeugin des Vorfalls, die nachhaltig zur Klärung des Sachverhaltes beigetragen hat, sich mit der Dienststelle in Moormerland unter 04954- 955450 in Verbindung zu setzen.

