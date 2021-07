Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Auto erfasst 7-Jährigen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Montag gegen 13.35 Uhr erfasste ein Auto, das in Richtung Eyller Straße fuhr, einen 7-Jährigen aus Kamp-Lintfort, als dieser die Bürgermeister-Schmelzing-Straße überqueren wollte. Das Kind musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

