Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Landrat Ingo Brohl besucht Pedelec-Training der Polizei

Kreis Wesel (ots)

Der Landrat des Kreises Wesel, Ingo Brohl, hat heute (20.07)ein Pedelec-Training der Polizei in Wesel besucht. Auf dem Schulhof der Ida-Noddack-Gesamtschule hatte die Polizei ihren Pedelec-Simulator und einen Geschicklichkeitsparcours aufgebaut. Rund 10 Bürgerinnen und Bürger nutzen das kostenlose Angebot, das sichere Fahren mit ihren eigenen Pedelecs zu üben. Der Landrat probierte selbst den Pedelec-Simuator aus, auf dem verschiedene brenzlige Verkehrssituationen mit dem Rad gemeistert werden müssen. Angesicht immer wieder schwerer Unfälle, an denen Pedelec-Fahrer beteiligt sind, appellierte Ingo Brohl an alle Bürgerinnen und Bürger, beim Radfahren auf jeden Fall einen Helm zu tragen und solche kostenlosen Seminare der Polizei zu nutzen. Die Polizei im Kreis Wesel bietet das Training zusammen mit der Kreis Verkehrswacht Wesel e.V. an. Für folgende Seminare gibt es noch freie Plätze: Donnerstag, den 29.07.2021, 09.00 - 12.00, Neukirchen-Vluyn, Stursberg-Gymnasium, Tersteegenstr. 85 a Donnerstag, den 05.08.2021, 09.00 - 12.00, Kamp-Lintfort, Unesco-Gesamtschule, Moerser Str. 167 Freitag, den 06.08.2021, 09.00 - 12.00, Moers, Mercator-Berufskolleg, An der Berufsschule 3 Die Seminare finden unter Beachtung des genehmigten Hygienekonzepts statt. Eine telefonische Anmeldung (!!) ist unbedingt erforderlich: Tel.: 0281 / 107 - 3222 o d e r 107 - 7777 Alle Anwesenden müssen einen gültigen Schnelltest vorweisen, komplett geimpft sein oder als genesen gelten (3-G-Regel: Zutritt nur für getestete, genesene oder geimpfte Personen). Während des Trainings ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell