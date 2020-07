Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Heilbronn: Jugendliche bringen Bootsgarage zum Kentern - Zeugenaufruf

Göppingen (ots)

74076 Heilbronn, Neckar, Alter Neckar, Sandbucht am ehemaligen Bundesgartenschaugelände - Mehrere Jugendliche stiegen am Mittwoch, 29.07.2020, am Alten Neckar in Heilbronn auf eine Bootsgarage, um von dort aus ins Wasser zu springen. Dies führte dazu, dass die Garage gegen 16:30 Uhr kenterte. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Wasserschutzpolizei Heilbronn nach Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Verursachern der Sachbeschädigung im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131/9218-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: (07161) 616-3333 oder -1222

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell