Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter beschädigt zwei Autos

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Wesel (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise, um eine Unfallflucht und den dadurch entstandenen Schaden an zwei Autos aufklären zu können. Ein unbekannter Fahrer war am Dienstag (20.07.) mit einen Wagen auf der Gneisenaustraße in Richtung Schepersweg unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen muss er von der Fahrbahn abgekommen sein und dabei zwei Autos am Fahrbahnrand beschädigt haben. Dabei handelt es sich um einen grauen BMW 320 D und einen weißen Mercedes Sprinter. Die beiden Autos müssen in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 17.15 Uhr beschädigt worden sein. Der flüchtige Unfallwagen müsste an der rechten Seite des Autos einen größeren Schaden haben. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

