Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe auf Katalysator und BMW spezialisiert.

Iserlohn/Letmathe (ots)

Iserlohn

An der Kornfeldstraße stellte ein 55 jähriger Geschädigter am Samstagmittag fest, dass unbekannte Diebe den Katalysator seines abgestellten Fahrzeugs geklaut hatten.

Letmathe

Diebe haben es auf BMW abgesehen

Zum Wennnigerloh musste ein schwarzer und ein grauer 1 er BMW herhalten. Die 37 Jährige und der der 78 jährige Geschädigte stellten am Morgen des 14.05. fest, dass Unbekannte die Fahrertür beschädigt und geöffnet sowie das Navigations-/Multimediasystem bzw. das Steuerungssystem n der Nacht aus dem Innenraum entwendet hatten. Am Kuhlenstück wurde ebenfalls in der Nacht zum 14.05. ein BMW aufgebrochen. Bei dem 3 er BMW einer Firma hatten es die Täter auch auf das Navigations-/Multimediasystem abgesehen.

Im Westerfeld war ein schwarzer 3 er Ziel der Diebe. In der Nacht zum Freitag (14.05.2021)entwendeten Unbekannte Täter das Multifunktionslenkrad aus dem Pkw des 30 jährigen Geschädigten. Zuvor schlugen die unbekannten Täter die hintere rechte Dreiecksscheibe ein, um in das Fahrzeug zu gelangen.

Am Buschwald wurde aus einem schwarzen M BMW eines 58 jährigen Geschädigten das Lenkrad und das Navigationssystem gestohlen.

Vor dem Nücksberg wurde ein schwarzer BMW x 5 eines 54 jährigen Letmathers leer geräumt. Auch hier stahlen die Diebe das Navigations-/Multimediasystem aus dem Innenraum.

In allen Fällen hinterließen die Täter erheblichen Sachschaden an den BMW Fahrzeugen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder insbesondere Fahrzeugen im Bereich Letmathe in der Nacht zum 14.05.21 nimmt die Polizei in Letmathe/Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell