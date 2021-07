Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannter Räuber ließ Fahrrad zurück

Weitere Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07.05 Uhr nahm ein Unbekannter eine Brot-Tüte aus einem Brotkorb, der sich im Außenbereich eines Geschäftseingangs an der Bahnstraße befand. Der 39-jährige Dinslakener Geschäftsinhaber stellte den Täter. Dieser versuchte sich durch Zerrbewegungen zu lösen und schlug diverse Male mit dem Mobiltelefon auf die Arme des 39-Jährigen. Schließlich gelang dem Unbekannten die Flucht in Richtung Roonstraße. Der Unbekannte ließ ein City Bike, ein helles Cappi, einen Fahrradkorb, einen Einkaufskorb, eine Umhängetasche, sowie eine Fahrradtasche und eine Tasche mit Pfandflaschen bei seiner Flucht zurück. Beschreibung des Räubers: Ca. 180 cm groß, 30 - 40 Jahre alt, blonde, sehr kurze Haare, grünfarbige Augen, dunkel gekleidet mit kurzer Hose und dunkelbraunem T-Shirt, darüber einer Jacke. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell