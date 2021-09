Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Am Montag, 27. September 2021, zwischen 06.30 Uhr und 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schleusenstraße das Kennzeichenpaar CLP-MH 269 vom PKW Opel T 98 Monocab einer 52-Jährigen aus Barßel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (04499) 922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Montag, 27. September 2021, kam es um 07.55 Uhr auf der Schepser Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 41-Jähriger aus Westoverledingen befuhr mit seinem PKW die Schepser Straße aus Richtung des dortigen Kreisverkehrs kommend in Fahrtrichtung Scheps. Vor ihm befanden sich zwei weitere PKW (ein unbeteiligtes Fahrzeug und dahinter ein 32-Jähriger Fahrzeugführer aus dem Saterland) sowie ein LKW. Der LKW wurde zunächst von dem direkt hinter ihm fahrenden (unbeteiligten) PKW überholt. Da der 32-Jährige keine Anstalten zum Überholen machte, leitete der 41-Jährige einen Überholvorgang ein. Als sich die PKWs des 41-Jährigen und des 32-Jährigen auf gleicher Höhe befanden, scherte der 32-Jährige plötzlich zum Überholen aus. Es kam zum Unfall. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 6000,-- Euro.

Saterland OT Scharrel - Diebstahl von Sitzmöbeln

In der Zeit zwischen Sonntag, 26. September 2021, 17.30 Uhr, und Montag, 27. September 2021, 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter am Scharreler Damm zwei Sitzbänke und einen Tisch aus dem dortigen Holzunterstand des Bürgervereins Scharrel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland-Ramsloh unter der Telefonnummer (04498) 923770 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Montag, 27. September 2021, kam es um 19.20 Uhr auf dem Langholter Weg zu einem Verkehrsunfall: Eine 29-Jährige aus Edewecht befuhr mit ihrem PKW die Straße Vorm Moor und beabsichtigte, nach links auf den Langholter Weg abzubiegen. Eine 25-Jährige aus Ostrhauderfehn befuhr den Langholter Weg von Ramsloh kommend in Fahrtrichtung Langholt. In der Annahme, dass die 25-Jährige nach rechts in die Straße Vorm Moor abbiegen wollte, bog die 29-Jährige nach links auf den Langholter Weg ab. Es kam zum Zusammenstoß mit der vorfahrtberechtigten 25-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt 6000,-- Euro.

Bösel - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16. September 2021, 17.00 Uhr, und Samstag, 25. September 2021, 10.00 Uhr, wurde die Beleuchtungseinrichtung einer Lok sowie eines Baggers der Museumseisenbahn an der Thüler Straße durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt 200,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (04494) 922620 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Montag, 27. September 2021, kam es um 15.40 Uhr auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 26-Jährige aus dem Saterland fuhr rückwärts aus einer Parklücke auf die Thüler Straße. Hierbei übersah sie eine 46-Jährige aus Friesoythe, welche gemeinsam mit ihren 12- und 14-jährigen Söhnen in ihrem PKW in Richtung Wangerooger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der PKW der Unfallverursacherin wurde hierbei gegen den PKW einer 39-Jährigen aus Bösel geschoben. Die Unfallverursacherin sowie der 14-jährige Sohn der 46-Jährigen wurden leicht verletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

