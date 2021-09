Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Nachtragsmeldung zur Sachbeschädigung durch Kinder am Sonntag, 26. September 2021

Am Sonntagnachmittag war es in der Leipziger Straße zu einer Sachbeschädigung durch vier Kinder gekommen (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5030417).

Am heutigen Vormittag meldete sich die Ehefrau des 73-Jährigen telefonisch auf der hiesigen Dienststelle und erklärte, dass alle vier Jungen zwischenzeitlich gemeinsam mit ihren Eltern bei ihr zu Hause vorstellig geworden seien. Die Kinder hätten sich entschuldigt und ihr einen Blumenstrauß überreicht. Das am Tattag von ihnen gezeigte Verhalten hätte ihnen sehr leidgetan. Die Eltern der Jungs hätten den entstandenen Schaden am Bewegungsmelder sowie am Briefkasten behoben. Für sie und auch für ihren Mann sei die Sache damit erledigt. Das betroffene Ehepaar bat abschließend darum, die positive Wendung des Ausgangssachverhaltes an die örtlichen Medien weiterzuleiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell