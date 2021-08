Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diebstahl aus Wohnhaus +++ Norden/Norddeich - Mit Pedelec Kind angefahren +++ Krummhörn/Loquard - Autofahrerin landete im Graben +++ Norderney - Radfahrer schwer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl aus Wohnhaus

In der Nacht zu Dienstag kam es in der Kleinen Hinterlohne in Norden zu einem Diebstahl. Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem im Umbau befindlichen Wohnhaus. Es wurde Werkzeug gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Norden/Norddeich - Mit Pedelec Kind angefahren

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in der Badestraße in Norddeich ereignete. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer auf dem dortigen Radweg und stieß zwischen der Hundewiese und dem Haus des Gastes mit einem achtjährigen Mädchen zusammen. Das Kind wurde leicht verletzt. Ein Austausch der Personalien fand vor Ort nicht statt. Die Polizei bittet den Radfahrer sowie Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Insbesondere ein Pärchen, das dort mit einem Hund spazieren war und sich noch mit der Familie des Mädchens unterhalten hatte, wird gebeten, sich mit der Polizei Norden in Verbindung zu setzen unter Telefon 04931 9210.

Krummhörn/Loquard - Autofahrerin landete im Graben

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Loquard (Krummhörn) auf der Krummhörner Straße (L2). Eine 31 Jahre alte VW-Fahrerin übersah nach ersten Erkenntnissen gegen 14.25 Uhr zwei Motorradfahrer, die vor ihr auf ein Grundstück abbogen, und fuhr auf. Die VW-Fahrerin kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der VW landete kopfüber in einem Graben. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Norderney - Radfahrer schwer verletzt

Auf Norderney wurde am Dienstag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 45 Jahre alte Mann fuhr gegen 16.45 Uhr neben einer 42-jährigen Radfahrerin auf dem Karl-Rieger-Weg, als sich die Lenker der beiden Fahrräder berührten. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell