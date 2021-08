Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Kupferrohre gestohlen ++ Tür beschädigt ++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ E-Scooter ohne Versicherung ++ Radfahrer kollidierten ++ Betrunken Unfall verursacht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Kupferrohre gestohlen

Unbekannte haben vom Gebäude der Kirche in Mittegroßefehn Kupferrohre gestohlen. Zwei etwa vier Meter lange Kupfer-Fallrohre wurden zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 10 Uhr, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Tür beschädigt

In Aurich wurde die Tür einer Grundschule beschädigt. An der Wallinghausener Straße beschädigten Unbekannte im Zeitraum von Dienstag, 13 Uhr, bis Mittwoch, 9.30 Uhr, die Verglasung der Eingangstür. Sie verursachten einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Ihlow/Simonswolde - Widerstand gegen Polizeibeamte

Bei einem Polizeieinsatz in Simonswolde kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Nach Streitigkeiten an einer Wohnanschrift weigerte sich ein amtsbekannter 37-Jähriger, einem zuvor erteilten Platzverweis nachzukommen. Als die Beamten den alkoholisierten Beschuldigten in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte er sich massiv und versuchte zu flüchten. Erst unter Anwendung von Pfefferspray konnte er zu Boden gebracht und fixiert werden. Er beleidigte die Einsatzkräfte und spuckte im Streifenwagen umher. Der Beschuldigte wurde in eine medizinische Einrichtung verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

Ein 27 Jahre alter Mann war am Dienstag in Aurich mit einem E-Scooter unterwegs. Er fuhr gegen 9.50 Uhr auf dem Wallster Loog, als er von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Das Elektrokleinstfahrzeug war nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde dem 27-Jährigen untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Radfahrer kollidierten

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Dienstag in Aurich mit einem Rad fahrenden Kind zusammengestoßen. Gegen 15.30 Uhr fuhr die 48-Jährige auf dem Radweg der Leerer Landstraße in Richtung Ortsausgang, als ein zwölfjähriger Junge mit seinem Fahrrad von einem Schotterweg vor ihr auf den Radweg fuhr. Die 48-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Jungen zusammen. Die Beiden wurden leicht verletzt.

Aurich - Betrunken Unfall verursacht

Eine 47 Jahre alte Frau hat am Dienstag in Aurich betrunken einen Unfall verursacht. Die Audi-Fahrerin stieß nach ersten Erkenntnissen gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Westerlooger Straße gegen einen Fiat. Sie flüchtete, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Autofahrerin ausfindig gemacht und im Nahbereich angetroffen werden. Die Beamten stellten fest, dass die Audi-Fahrerin erheblich alkoholisiert war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

