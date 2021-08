Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Container aufgebrochen +++ Juist - Radfahrerin mit Kind zusammengestoßen +++ Norden - Betrunken Unfall verursacht +++ Krummhörn/Pewsum - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Container aufgebrochen

In Großheide wurde am Wochenende ein Baucontainer aufgebrochen. Auf einer Baustelle in der Coldinner Straße hebelten Unbekannte den Container auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Arbeitsmaterial. Der Tatzeitraum ist von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 7 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Juist - Radfahrerin mit Kind zusammengestoßen

Zu einem Verkehrsunfall an der Strandpromenade auf Juist kam es bereits am Samstag, 14.08.2021. Gegen 21.15 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Fahrrad auf der Strandpromenade vom Cafe del Mar in Richtung Hohe Düne, als ihr ein fünfjähriges Mädchen fußläufig entgegenkam. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Mädchen zusammen. Das Kind stürzte und wurde verletzt. Die Radfahrerin hinterließ ihre Personalien nicht und konnte bislang nicht ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise auf die Frau nimmt die Polizei auf Juist entgegen unter Telefon 04935 921570.

Norden - Betrunken Unfall verursacht

Ein 41 Jahre alter Autofahrer aus Norden hat in der Nacht zu Dienstag in Norden betrunken einen Unfall verursacht. Der Mann war um kurz nach Mitternacht mit seinem Auto auf der Heringstraße in Richtung Dammstraße unterwegs, als er offenbar bei einem Wendemanöver einen Stromkasten und ein Verkehrsschild touchierte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Krummhörn/Pewsum - Unfallflucht auf Parkplatz

In der Gemeinde Krummhörn kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Pewsum, Handelsstraße, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Audi A5 Coupé. Der Audi wurde bei dem Unfall vorne rechts stark zerkratzt und am Kotflügel verbeult. Der Vorfall ereignete sich zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell