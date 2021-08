POL-AUR: Aurich - Einbruch in Wohnhaus +++ Südbrookmerland - Lack zerkratzt +++ Ihlow - Spiegelunfall +++ Aurich - Unfallflucht vorm Fitnessstudio +++ Südbrookmerland - An Kreuzung zusammengestoßen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in der Auricher Innenstadt eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich zwei bis drei Täter in der Andreaestraße, in Höhe Hermann-Tempel-Straße, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Räume. Es wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum von Dienstag, 17.08.2021, 8 Uhr, bis Montag, 23.08.2021, 15.25 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Anwohner der Andreaestraße und Hermann-Tempel-Straße, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Lack zerkratzt

Ein Auto wurde in der Nacht zu Samstag in Südbrookmerland zerkratzt. Die bislang unbekannten Täter betraten nach ersten Erkenntnissen zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, ein Grundstück in der Straße Am Graben und zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube eines VW Tiguan. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Spiegelunfall

In Ihlow kam es am vergangenen Donnerstag gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Auf der Loogstraße fuhr ein Sprinter-Fahrer in Fahrtrichtung Aurich, als ihm in Höhe Fuchsbau ein Kastenwagen entgegenkam. Der Fahrer des Kastenwagens soll zu weit links gefahren sein, sodass er mit seinem Außenspiegel gegen den Außenspiegel des Sprinters stieß. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Er soll einen weißen Kastenwagen gefahren haben, vermutlich mit Leeraner Kennzeichen. Hinweise auf den Fahrzeugführer nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht vorm Fitnessstudio

Auf einem Parkplatz im Breiten Weg in Aurich ereignete sich am Montag eine Unfallflucht. Von 18.15 Uhr bis 19 Uhr hatte eine Autofahrerin ihren weißen Volvo XC 90 auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine tiefe Delle in der Heckklappe fest. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Offenbar hatte ein Autofahrer den Volvo beim Ein- oder Ausparken touchiert und war davongefahren, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - An Kreuzung zusammengestoßen

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 33 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Schöpfwerkstraße in Fahrtrichtung Gewerbestraße. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie beim Überqueren der Bundesstraße im Kreuzungsbereich einen 26-jährigen Honda-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mann wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

