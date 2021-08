Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Mann wurde schwer verletzt +++ Norderney - 63-Jähriger wurde angegriffen +++ Hinte - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Mann wurde schwer verletzt

In der Nacht zu Sonntag wurde ein Mann auf Norderney schwer verletzt. Der 39-jährige Inselbewohner geriet nach ersten Erkenntnissen gegen 2.30 Uhr vor einer Diskothek in der Kirchstraße mit drei weiteren Inselbewohnern in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf sollen zwei der Beschuldigten das Opfer geschlagen und gegen den Kopf getreten haben. Der 39-jährige Opfer wurde erheblich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Gegen die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 28, 53 und 62 Jahren wurden Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Personen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Norderney - 63-Jähriger wurde angegriffen

In einer Kneipe auf Norderney kam es in der Nacht zu Montag zu einer Körperverletzung. Ein 63 Jahre alter Mann betrat gegen 0.45 Uhr eine Bar in der Wedelstraße und geriet dort mit einem 53-jährigen Inselbewohner in Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf offenbar eskalierten. Der Inselbewohner soll dem 63-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen ins Gesicht geschlagen und ihn mit einem Barhocker angegriffen haben. Das Opfer wurde verletzt. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Unfallflucht

Auf einer Parkfläche in Hinte kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen VW Golf an der Auricher Straße und beschädigte diesen an der vorderen Fahrerseite. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

