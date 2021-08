Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag/Samstag, den 20./21.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Ladendiebstahl

Ein 48-jähriger Mann aus Norden wurde am vergangenen Dienstag in einem Lebensmittelgeschäft am Marktplatz in Norden von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er mehrere Packungen Tabak einsteckte, an der Kasse jedoch nur eine Dose Bier bezahlte. Er wurde daraufhin vom Personal angesprochen. Der Mann gab den Diebstahl zu. Die Geschäftsführung erstattete Strafanzeige bei der Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Eierdiebstahl

Ein 59-jähriger Mann aus Norden bediente sich am Mittwochnachmittag großzügig an einer Selbstbedienungstheke für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Ortsteil Leybucht. Er wurde dabei beobachtet, wie er mehrere Paletten Eier mitnahm, ohne dafür zu bezahlen. Ermittlungen führten zur Wohnanschrift des Täters. Dort stellte die Polizei die Ware sicher und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Dreister Diebstahl

Ein Wohnhaus im Hollweg Norden wurde durch bislang Unbekannt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch eine unverschlossene Haustür betreten. Während die Hausbewohner schliefen, wurden aus dem Erdgeschoß des Hauses zwei schwarze IPhones, eine braune Ledergeldbörse und eine rote Fahrradtasche der Marke Ortlieb, bestückt mit Laufschuhen und einer schwarzen Adidas Jacke, entwendet. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Eversmeer - Versuchter Einbruch in Vereinsheim Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 15.08.2021 / 16:00 Uhr bis zum 18.08.2021 / 16:00 Uhr in ein Vereinsheim, in der Schulstraße, in Eversmeer, einzudringen. Hierbei blieben die Täter jedoch erfolglos. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens unter 04971-926500 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Fahrzeuggespann von Windböe erwischt Am Freitag, den 20.08.2021, kam es gegen 06:35 Uhr in der Dornumer Straße, in Westerholt, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Vermutlich durch eine starke Windböe kam der Anhänger eines Pkw derart ins Schlingern, dass der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Gespann verloren hat. Hierbei kam er von der Straße ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Telefonmast. Der Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich hierdurch leicht. Am Gespann, sowie am Telefonmast, entstand Sachschaden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden zu keiner Zeit gefährdet.

Esens - Verkehrsunfallflucht auf Großparkplatz Am Donnerstagabend kam es im Zeitraum zwischen 20:55 Uhr und 23:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Großparkplatz am Herdetor in Esens. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß hier mit dem geparkten Audi des Geschädigten zusammen. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Esens unter 04971-926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell