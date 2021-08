Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Zeugen gesucht +++ Norden - Gefährliches Überholmanöver

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht erneut Zeugen eines Vorfalls, der sich am Freitag, 06.08.2021, in Dornum ereignete. Wie bereits berichtet, griff zwischen 23.15 Uhr und 23.25 Uhr auf dem Festplatz am Hamwehr eine vier- bis sechsköpfige Personengruppe einen 43-jährigen Mann aus Norden an. Die Täter schlugen auf den Mann ein, der dadurch nicht unerheblich verletzt wurde. Die Ermittlungen haben inzwischen ergeben, dass es sich bei der Personengruppe offenbar nicht, wie zunächst angenommen, um Jugendliche bzw. Heranwachsende, sondern um Erwachsene handelte. Einer der Täter wird beschrieben als etwa 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, mit kurzen Haaren und kräftiger Statur. Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Link zur Erstmeldung vom 07.08.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/4988251

Verkehrsgeschehen

Norden - Gefährliches Überholmanöver

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am vergangenen Donnerstag, 12.08.2021, bei einem Überholvorgang in Hagermarsch. Der Fahrer eines grauen Renault Trafic war gegen 17.30 Uhr auf der Straße Hufschlag in Fahrtrichtung Esens unterwegs. Obwohl ihm mehrere Fahrzeuge entgegenkamen, überholte er nach ersten Erkenntnissen einen weißen VW Bulli und einen Audi. Der Audi-Fahrer musste stark abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, damit der Renault-Fahrer mit seinem Transporter rechtzeitig wieder einscheren konnte. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Insassen der entgegenkommenden Fahrzeuge, die in Fahrtrichtung Norddeich unterwegs waren, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell