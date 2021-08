Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Zeugen gesucht +++ Aurich - Lack zerkratzt +++ Aurich - Fahrradzubehör gestohlen +++ Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Dienstag in Wiesmoor ereignete. Vor einem Kaufhaus an der Hauptstraße gerieten nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 16.25 Uhr ein bislang Unbekannter und ein 40-jähriger Mann in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte dem 40-Jährigen einen Kopfstoß auf die Nase verpasst haben. Das Opfer wurde verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 04944 914050.

Aurich - Lack zerkratzt

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Aurich ein Auto zerkratzt. Der orangefarbene Peugeot 2008 stand zur Tatzeit, zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 7.20 Uhr, in der Straße Am Neuen Hafen. Die Täter beschädigten den Lack an der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand und verursachten einen Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Fahrradzubehör gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es am Donnerstagvormittag in der Raiffeisenstraße in Aurich. Zwischen 11.15 Uhr und 12.25 Uhr entwendeten Unbekannte von einem E-Bike zwei Fahrradtaschen samt Inhalt und einen Fahrradhelm. Das E-Bike stand zur Tatzeit neben einem dortigen Supermarkt im Fahrradständer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in Aurich auf einem Parkplatz einen Mercedes Vito beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Montag, 09.08.2021, 16 Uhr, bis Sonntag, 15.08.2021, 7.45 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbads, Am Ellernfeld. Der blaue Transporter wurde an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04941 606215.

