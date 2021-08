Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Zusammenstoß beim Abbiegen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Auf der Oldersumer Straße in Ihlow sind am Dienstag zwei Autos kollidiert. Ein 29 Jahre alter BMW-Fahrer aus Ihlow war nach ersten Erkenntnissen gegen 13.45 Uhr in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und wollte nach links in die Ihlower Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 22-jährigen Audi-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

