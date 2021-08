Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Parkplatzunfall

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Parkplatzunfall

Am Montagmorgen wurde auf einem Parkplatz in Norden ein Ford S-Max beschädigt. Zwischen 7.50 Uhr und 9 Uhr stieß ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Glückauf gegen das Auto und flüchtete von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell