Polizei Braunschweig

POL-BS: Ein leicht Verletzter nach einem Handydiebstahl

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße

10.06.2021, 23:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendet das Handy des Opfers aus dessen Hand. Beim Versuch das Handy zurück zu erlangen, greift der Täter das Opfer an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Friedrich-Wilhelm-Straße zu einem Handy Diebstahl. Das 30-jährige Opfer saß mit seinem Handy in der Hand im Wartehäuschen einer dortigen Straßenbahnhaltestelle, als ein bislang unbekannter Täter das Handy aus den Händen des Opfers entrissen hatte und flüchten wollte. Beim Versuch des Opfers, dass Handy zurück zu erlangen, griff der Täter das Opfer an und verletzte es leicht. Der Bestohlene musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter soll zirka 190 cm groß, schwarz gekleidet und dunkelhäutig gewesen sein. Des Weiteren habe er einen Bart und eine Glatze getragen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0531 476 3115 im Polizeikommissariat Mitte zu melden.

