POL-BN: Bonn-Vilich: 73-jähriger Mann vermisst - Polizei sucht nach Zaki A.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht nach dem 73-jährigen Zaki A. aus Bonn-Vilich. Der Vermisste hatte zuletzt am 11.02.2021, gegen 10:15h telefonischen Kontakt zu einem Bekannten. Dabei befand sich der Vermisste im Regionalzug RE 4 von Karlsruhe - in Richtung Frankfurt/Main. Er sprach dort einen anderen Fahrgast an und lieh sich von ihm ein Handy, mit dem er dann seinen ehemaligen Pfleger kontaktierte. Dabei machte er einen verwirrten Eindruck. Seitdem hat keine seiner Kontaktpersonen etwas von dem alleine lebenden Mann gehört.

Auch in seiner Wohnung konnte der 73-Jährige bislang nicht von der Polizei angetroffen werden. Eine Abfrage in Krankenhäusern der Region erbrachte ebenfalls keine Hinweise. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort oder mögliche weitere Anlaufadressen des 73-Jährigen vor. Da eine Gefährdung oder hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Zaki A. wird wie folgend beschrieben:

Ca. 175cm groß, sehr dünn, graue Haare, geht stark gebeugt, trug zuletzt im Zug einen blauen oder schwarzen Pullover und eine blaue oder schwarze Hose. Der Mann macht einen verwahrlosten Eindruck.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Email an KK12K-Wache.Bonn@polizei.nrw.de bei der Kriminalwache der Bonner Polizei zu melden.

