Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: "Operation: Seatbelt" - Vom Gurtmuffel bis zur gebrochenen Achse

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat sich in dieser Woche (08.03.-12.03.2021) im gesamten Zuständigkeitsbereich an der europaweiten TISPOL-Aktion "Seatbelt" beteiligt. Die Kolleginnen und Kollegen führten dabei vor allem auf Bonner Stadtgebiet eine Vielzahl von Verkehrskontrollen durch. Das Hauptaugenmerk lag auf der Einhaltung der Gurtpflicht, führt die Nichtbeachtung doch immer wieder zu schweren Verletzungen bei den Unfallbeteiligten. Auch die Sicherung von Kindern im Fahrzeug war ein Schwerpunkt.

Beamte der Bonner Polizei kontrollierten in den vergangenen Tagen hunderte Fahrzeuge. 55 Verstöße gegen die Gurtpflicht im Auto wurden vom Verkehrdienst registriert und mit entsprechenden Verwarnungsgeldern von 30 Euro geahndet. Dazu kommen zwei nicht oder nicht ausreichend gesicherte Kinder. Auch hier liegt das Verwarnungsgeld bei 30 Euro. Wer ein Kind ganz ohne Sicherung im Wagen mitfahren lässt, muss ein Bußgeld von 60 Euro zahlen, dazu kommt ein Punkt in Flensburg. Bei einer Kontrolle der Polizeiwache Ramersdorf gestern wurden über 50 Fahrzeuge kontrolliert, die Wache Innenstadt kontrollierte heute rund 80 Wagen. Auch hier gab es mehrere Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht.

Insgesamt verhielten sich aber die meisten Verkehrsteilnehmer regelkonform, so die Kolleginnen und Kollegen vor Ort.

Bei den Kontrollen wurden die Fahrzeuge auch auf die Fahrsicherheit kontrolliert. Beamte des Verkehrsdienstes zogen dabei am Donnerstag auf Höhe des Bonner Hofgartens einen nicht mehr verkehrssicheren PKW mit britischem Kennzeichen aus dem Verkehr. Experten einer nahegelegenen KFZ-Werkstatt bestätigten die Beamten in ihrem Verdacht: Der Wagen hatte eine gebrochene Federung an der Hinterradachse, die Vorderradachse und die Lenkung waren gebrochen. Dazu gab es an der Karosserie umfangreiche Rostschäden. Weil unklar war, ob sich der Fahrer an eine auferlegte Stilllegung halten würde, wurde der Wagen von der Polizei sichergestellt.

TISPOL steht für "Traffic Information System Police". "Grenzen überschreiten, um Leben zu retten" lautet der Slogan von TISPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.tispol.org/

